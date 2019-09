Fest : Live-Rock am Kueser Moselufer

bild handpicked 0911 kasino kornmarkt. Foto: Marc Foehr

Bernkastel-Kues (red) Die Band Handpicked spielt am Samstag, 28. September, ab 19 Uhr bei der „After-Row-Party“ der Rudergesellschaft Zeltingen im Festzelt am Moselufer in Kues. Zum Repertoire der Musiker gehören Songs von CCR, Tom Petty, Eagles, Beatles und den Rolling-Stones.

