Wirtschaft : Handwerksbetriebe und ihre Nachfolge

Salmtal/Trier Florian Koch aus Salmtal hat für seine Bachelorarbeit den Ökonomiepreis der Handwerkskammer bekommen.

Die Regelung der Betriebsnachfolge zählt zu den größten Herausforderungen im Handwerk. Laut HWK stehen allein im Kammerbezirk Trier jährlich 200 Unternehmen zur Übergabe an. Florian Koch hat in Zusammenarbeit mit der HWK untersucht, wie der Nachfolgeprozess abläuft. Er kommt zu dem Ergebnis, dass sich viele Geschäftsführer erst relativ spät und oft mit zu wenig Zeit um die Planung des Übergabeprozesses kümmern. Koch empfiehlt den Übergebern, frühzeitig die Beratungsmöglichkeiten der Handwerkskammer in Anspruch zu nehmen.