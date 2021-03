Medien : Handy-Seminar für Senioren

Bernkastel-Kues Die Seniorenakademie und die VHS bieten einen Kurs mit dem Titel „Smartphone, Handy & Co.- Moderne Technik für die Hosentasche“ an. Smartphones sind echte Alleskönner. Die Teilnehmer lernen die Möglichkeiten der neuen Technik kennen und erfahren, wie sie diese im Alltag anwenden können.

Auch der sichere Umgang mit Apps, den Geräten und dem Internet ist Thema. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Benötigt werden: Smartphone, Ladegerät und Zubehör (Kopfhörer) sowie Notizmöglichkeiten. Beginn ist am Montag, 29. März, von 9 bis 11.15 Uhr. Fortsetzung am Dienstag 30., und Mittwoch 31. März, jeweils 9 bis 11.15 Uhr in der Kueser Akademie, Gestade 6, zweites Obergeschoss.