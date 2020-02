Kommunalpolitik : Handysammeln: Erfolgreiche Aktion wird fortgesetzt

Bernkastel-Wittlich ( Die Junge Union Bernkastel-Wittlich hat bei ihrer ersten Kreisvorstandssitzung im Jahr 2020 beschlossen, an die erfolgreiche Handysammelaktion vom Vorjahr anzuknüpfen.

Dabei wurden in Wittlich, Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach und Morbach mehr als 600 Altgeräte gesammelt. Ziel der Aktion ist es, ungenutzte Ressourcen in den Wertstoffkreislauf zurückzuführen. Ein Danke­schön geht an die Unterstützer der Aktion, die mit ihren Spenden den Walderlebnispfad Lieser unterstützen. Spenden kamen von mittelständigen Unternehmen der Region sowie von Privatspendern.