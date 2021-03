Landwirtschaft : Zu viel Wirkstoff, zu wenig Geld - Hanfkampagne gibt auf

Hunsrück Mehrere Gründe führen zum Scheitern der mit viel Enthusiasmus gestarteten landwirtschaftlichen Genossenschaft.

Hanf ist eine Kulturpflanze mit Tradition. Aus Hanf wurden im Mittelalter die Sehnen der Langbogen produziert. In der Seefahrt wurden Segel aus Hanf an den Masten hochgezogen. Und auch Textilien und Papier wurden einst aus Fasern der krautigen Nutzpflanze hergestellt.

Ein weiterer Grund lag in dem Gedanken der gemeinschaftlichen Vermarktung als Kollektiv. „Es ist die Frage, ob die Idee der Genossenschaft von allen verstanden wurde“, sagt Pestemer. Hinzu sei eine gewisse Unerfahrenheit gekommen, wie man ein Unternehmen aufbaut und bewegt. Auf ihn persönlich sei immer mehr Arbeit zugekommen, die er nicht delegieren konnte. Zudem sei das Kapital knapp geworden. Allerdings habe man die Mitglieder nicht darum bitten wollen, Geld nachzuschießen. Eine Überführung in eine andere Gesellschaftsform, beispielsweise in eine GmbH, sei gegen die Ursprungsidee gewesen. Pestemer: „Es hat auch Erfahrung gefehlt.“ Daraus resultierende Fehler hätten der Genossenschaft das Genick gebrochen.