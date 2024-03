Die Ursache des Hangrutschs in der Nacht auf den 4. Februar, der nur dank viel Glück kein Menschenleben gekostet hat, steht fest: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist laut Gutachtern ein Hochbehälter die Ursache. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob ein Verfahren wegen fahrlässigen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet wird.