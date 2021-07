Auslese : Currywurst und Wein? Fein!

Zu feinen Weinen gehört bekanntermaßen feines Essen. Jedenfalls hört man das immer, wenn man mal in Kulinariker-Kreisen verkehrt. Da kann der Käse oder der seltene Fisch gar nicht teuer genug sein, um ihn mit ebenso teuren und edlen Weinen zu genießen.

So schön, so gut. Und das macht ja auch Freude, auch wenn es einem zuweilen ein wenig abgehoben vorkommt. Aber muss das eigentlich immer so sein? Darüber grübelte ich, als ich neulich in Bernkastel in einem Kult-Imbiss eine Currywurst verspeiste. Es war eine grundehrliche Currywurst, frisch gebraten, vom Metzger mit ordentlicher selbstgemachter Sauce und einer Prise Curry komplettiert. In ihrem Gefolge waren Pommes mit Majo und ein Brötchen.