Meinung : Da ist noch viel Potenzial in der Jugendstilperle

Da ist noch viel Potenzial in der Jugendstilperle

Manchmal ist es der Blick von außen, der eine vermeintlich festgefahrene Situation wieder in anderem Licht erscheinen lässt. Es ist kein Geheimnis, dass im Kernbereich von Traben-Trarbach Häuser und Straßen sanierungsbedürftig sind.

Die Stadtkasse ist klamm und die Lage damit nicht besonders rosig. Das sehen auch viele Menschen in Traben-Trarbach so. Der eine oder andere resigniert über den Leerstand mancher Geschäfte, den Sanierungsstau und die nicht optimale Anbindung der Moselstadt an den Fernverkehr.