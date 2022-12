Verkehr : Der Sache Zeit geben

Eines ist ganz klar und das muss jedem bewusst sein: Ein besseres ÖPNV-Angebot im ländlichen Raum kostet eine Menge Steuergeld, das die Bürgerinnen und Bürger erwirtschaften müssen. Ob die neuen Linien langfristig tatsächlich besser angenommen werden, bleibt abzuwarten - wobei man nicht vergessen darf, dass sie ja auch den Schulbus-Service übernehmen.

In Anbetracht des versprochenen 49-Euro-Tickets wird aber auch eine Zunahme an Fahrgästen nicht viel mehr Geld in die Kassen spülen. Noch gibt es keine Evaluierungen über die Zahl der tatsächlich beförderten Fahrgäste, es benötigt Zeit, bis solch ein Angebot angenommen wird. Da verhält es sich genau so wie beim Hochmoselübergang, dessen Kritiker nicht aufhören, Statistiken über die Zahl der Autos einzufordern, die ihn täglich nutzen und eine ähnliche Antwort wie beim ÖPNV akzeptieren müssen.