Meinung : Jetzt ist ein langer Atem nötig, um Dinge voranzubringen

Die Kröver Bürgerinnen und Bürger haben in mehreren Workshops fleißig bei der Dorfmoderation mitgearbeitet, kreative und auch realisierbare Vorschläge gemacht und viel Zeit und Arbeit investiert.

Dieser Trend setzt sich immer mehr durch und darauf wird auch reagiert, wie zum Beispiel in Wittlich, wo das Lieserufer neu gestaltet wurde oder in Trier mit seiner neuen Freitreppe an der Mosel. Solche Freiräume, in denen die Menschen sich ungezwungen begegnen können, fördern die Dorfgemeinschaft und schaffen besonders für Neubürger einen niedrigschwelligen Zugang, um in die Gemeinschaft zu finden.