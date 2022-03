Meinung : Es war nicht umsonst

Es ist schade, dass die Mittelmosel es nun doch nicht geschafft hat, Austragungsort der Landesgartenschau zu werden. Aber damit ist nicht alles aus und vorbei. Im Gegenteil: Die Bewerbung selbst hat an der Mittelmosel vieles ins Rollen gebracht.

Zwei Verbandsgemeinden haben sich einander angenähert und haben begonnen, gemeinsame Projekte zu stemmen, die auch ohne Landesgartenschau realisiert oder zumindest probeweise versucht werden sollen. So zum Beispiel das „Mosel Metro“-Projekt, das mit kleinen, solarbetriebenen Booten mehrere Moselorte miteinander verbinden soll. Auch die beiden Kernzonen, Kueser Plateau und Mont Royal, bleiben weiterhin auf der Agenda der beiden Kommunen, zumal es Pläne für deren Erneuerung auch schon vor der Landesgartenschaubewerbung gab. Freilich müssen nun andere finanzielle Quellen in Form von Förderprogrammen dafür erschlossen werden, aber in dieser Hinsicht haben die Kommunalpolitiker an der Mittelmosel schon immer viel Kreativität bewiesen. Daher war die Bewerbung nicht umsonst.