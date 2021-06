Beruf : Verdienstmedaille für Hans Schneiß

Trier/Irmenach (red) Der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz, überreichte Hans Schneiß die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz. Hans Schneiß aus Irmenach hat sich insbesondere im kulturellen und kommunalpolitischen Bereich bleibende Verdienste erworben.

So gehörte er von 1979 bis 2009 dem Ortsgemeinderat Irmenach an und war von 1989 bis 2009 als Mitglied im Verbandsgemeinderat Traben-Trarbach tätig. Daneben leitete er 25 Jahre als Vorsitzender den Turn- und Sportverein Irmenach-Beuren und war Wegbereiter bei der Gründung der Handballspielgemeinschaft (HSG) sowie dem Bau der Hirtenfeldhalle. Der 82-Jährige hat über viele Jahre in zeitintensiver Recherche eine geschichtliche Zusammenstellung über die Dörfer Irmenach und Beuren in 13 Bänden zusammengetragen. Daneben hat er im Ortsteil Beuren ein altes Bauernhaus mit Scheune mit ehrenamtlichen Helfern zu einem Heimatmuseum umgebaut. Das enorme ehrenamtliche Engagement von Hans Schneiß rechtfertigt die Verleihung der Verdienstmedaille. Foto von links: Hans Schneiß und Thomas Linnertz. Foto: ADD