Heimat : Hunsrücker Heimatforscher stellt Starkenburgs Geschichte in fünf Bänden zusammen

Hans Schneiß mit Unterlagen, die er für seine Chronik über den Moselort Starkenburg genutzt hat. Foto: Christina Bents

Irmenach Drei Jahre hat Hans Schneiß an einer mehrbändigen Chronik über Starkenburg in der Verbandsgemeinde Traben-­Trarbach gearbeitet. Dabei griff der 83-jährige Heimatforscher auf einen reichen Schatz an alten Dokumenten zurück.

Wer ins Keller­geschoss von Hans Schneiß kommt, ist erst einmal beeindruckt. Hunderte, wenn nicht Tausende Bücher, Ordner, Fotos und Karten sind in Schränken und Regalen auf wenigen Quadratmetern in vier Räumen zusammengepackt. Darunter sind Dokumente vom Amt Irmenach, mehr als 100 Jahre alte Notizbücher von Bauern, Gerichts­protokolle, der Traben-Trarbacher Anzeiger, alle Ausgaben der seit Juli 1995 erschienenen „Mosel-Hunsrück-Aktuell“ oder „das blaue Blatt“, wie es auch genannt wurde.

Schneiß erklärt: „Das Steuer­buch von 1685 war vom Amt Irmenach, dann wurde es aufgelöst und die Dokumente kamen nach Büchenbeuren, anschließend nach Kirchberg und schließlich zu mir.“ Gerichts­protokolle von 1670 sind ebenfalls in einem der Schränke gelagert. „Was man da alles findet, ist spannend und kurios. Auffallend ist, dass man es als Frau in dieser Zeit nicht einfach hatte“, berichtet er. Jeden Tag verbringt er rund sechs Stunden in diesen Räumen und liest in den Dokumenten, sortiert und fasst sie zu neuen Schriften zusammen.

Eines seiner neuesten Werke ist die fünfbändige Chronik von Starkenburg (Landkreis Bernkastel-Wittlich). Hubertus Schulze-Neuhoff, ein guter Bekannter, hat ihn auf die Idee gebracht. Er sagt: „Das Wissen, dass er hier gesammelt hat, ist enorm. Die Dinge, die Starkenburg betreffen, liegen jetzt in gesammelter Form vor.“ Mehrere Hundert Seiten sind es geworden. „Ich habe einfach alles, was ich von Starkenburg oder Enkirch gefunden habe, zusammengestellt“, erklärt der 1938 in Pünderich geborene Heimatforscher. „Es ist mein Hobby“, sagt er einfach zu seinen Beweggründen. Begonnen hat dieses Hobby, als er Vorsitzender des Sportvereins TuS Irmenach war. „Damals habe ich angefangen zu sammeln, zuerst über den Verein – und dann kam Weiteres dazu.“

Den Anfang der Chronik macht ein Fund aus dem Jahr 1998/99. Damals wurden 120 Münzen aus römischer Zeit auf dem Starkenburger Flur entdeckt. So leitet Hans Schneiß über zur Römerzeit. Im Jahr 1875 war ein sehr schlimmes Unwetter mit großen Schäden und Geröll­massen, die so schlimm waren, dass es einen Spendenaufruf gab. Es hieß damals „Drum, deutsche Bürger, widmet den Starkenburgern ein Schärflein.“ Auf persönliche Schwierigkeiten lassen andere Anzeigen schließen. Ein August Schmidt hat etwa 1883 veröffentlicht: „Ich warne hiermit Jedermann, meiner Frau Karoline Schmidt geborene Chirst irgendetwas auf meinen Namen zu borgen, indem ich für nichts aufkomme.“