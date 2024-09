Geologisches Privatmuseum Hans Stölben aus Manderscheid ist steinreich – und hat eine besondere Botschaft

Wenn sich in Manderscheid, am Markt 1, das Tor auftut, wird eine außergewöhnliche, bunte und geheimnisvolle Welt sichtbar. Hans Stölben hat hier ein geologisches Privatmuseum eingerichtet, das seinesgleichen sucht. Der frühere Siemens-Maschinenbauingenieur gehörte an seiner Arbeitsstätte in Erlangen einer Freizeitgruppe mit vielen erfolgreichen Exkursionen an, die Mineralien und Fossilien aufspürte. Diese hat er dort auch schon in seinem Wohnzimmer ausgestellt, das bald überfüllt war.