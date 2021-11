Handwerk : Baugewerbe-Innung wählt Obermeister Harald Schmitz für weitere fünf Jahre ins Amt

Platten (red) Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder der regionalen Baugewerbe-Innung in Platten.

Obermeister Harald Schmitz ging in seinen Eröffnungsworten auf die aktuellen Problematiken in der Branche ein. Darüber hinaus kritisierte er die Integrationspolitik im Land und den immer noch steigenden Bürokratismus, der den Unternehmern immer mehr Zeit abverlangt. „Mit über 50 Betrieben ist die Innung stark in der Region vertreten und fordert entsprechende Erleichterungen“, sagte der Diplom-Ingenieur und Geschäftsführer der Josef Schmitz GmbH aus Großlittgen. Diese beschäftigt derzeit rund 40 Mitarbeiter.