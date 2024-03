Producer aus Bernkastel-Kues bestätigt Ja, es ist das Spitzhäuschen im Harry-Potter-Film!

Manche Zufälle sind so kurios, dass man sie kaum glauben kann. Gerade deshalb hat sich das, was Boris T. Duepré 2015 erlebt hat, tief in seinem Gedächtnis eingeprägt. Damals schaute sich der VFX-Producer (VFX steht für visual effects), der digitale Effekte für Kino-, Fernsehfilme und Werbung erstellt, Arbeiten eines Freiberuflers an, den er für ein neues Projekt suchte. Dabei traute er seinen Augen kaum, als plötzlich eine Sequenz aus einem Harry-Potter-Film auftauchte – die ein Gebäude zeigte, das ihm wohl bekannt ist.