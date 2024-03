Überraschende Filmszene Wurde für Harry Potter unbemerkt in Bernkastel-Kues gedreht?

Ein Fachwerkhaus in einer düsteren, geheimnisvollen Gasse. Von hier aus reisen die Gedanken Harry Potters in das Innere, wo sich der Zauberstabmacher Mykew Gregorowitsch aufhält. Nur für den Bruchteil einer Sekunde ist das Gebäude zu sehen, das jetzt an der Mosel in aller Munde sein dürfte. Denn Gerüchte unter Fans besagen: Es handelt sich dabei um das Spitzhäuschen in Bernkastel-Kues, nahe des Marktplatzes.