Auszeichnung : Hasborn bekommt zwei Ehrenbürger

Hasborn Dem Ehepaar Cäcilia und Hermann Simon wird von der Ortsgemeinde Hasborn die Ehrenbürgerschaft verliehen. Grund dafür sind die außergewöhnlichen Verdienste der Beiden für die Ortsgemeinde. Der Beschlus hat im Dezember stattgefunden und die Verleihung findet am Freitag, 28. Februar, statt.

Hermann Simon ist Experte für Strategie, Marketing und Preisgestaltung und ist der einzige Deutsche in der „Thinkers50 Hall of Fame“ der wichtigsten Management-

Denker der Welt. Er war Professor für Betriebswirtschaftslehre und Marketing an den Universitäten Mainz und Bielefeld und hat 40 Bücher in 27 Sprachen veröffentlicht. Nach seiner Zeit als Professor hat er sich der Unterehmensberatung gewidmet. Sein jüngstes Buch ist die

Autobiografie „Zwei Welten, ein Leben – Vom Eifelkind zum Global Player“.