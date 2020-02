Kommunalpolitik : Hasborn wählt einen Ortsbürgermeister

Hasborn Bei der Kommunalwahl 2019 fand sich kein Bewerber.

Doch möglicherweise nicht mehr lange. Denn der Ortsgemeinderat Hasborn wählt noch in diesem Monat einen ehrenamtlichen Ortsbürgermeister – möglicherweise aus den eigenen Reihen. Am Freitag, 28. Februar, 18 Uhr, kommt der Ortsgemeinderat im Gemeindesaal zu einer öffentlichen Sitzung zusammen, um durch Stimmzettel in geheimer Abstimmung im Wege der Mehrheitswahl zu wählen. Gemäß Paragraph 40 der Gemeindeordnung können nur solche Personen gewählt werden, die dem Rat vor der Wahl vorgeschlagen worden sind.