Es verändert sich was Bekannter „Lost Place“ verschwindet – Was passiert an der Hasborner Mühle?

Hasborn · Lange Zeit war die Hasborner Mühle in einem verwahrlosten Zustand. Das hat sich in den vergangenen Monaten sichtbar geändert. Dafür verantwortlich ist der neue Besitzer, Michael Ostendorf. Nun sind alle gespannt, was aus der Mühle wird.

23.11.2023 , 06:40 Uhr

Es ist noch Arbeit an der Hasborner Mühle, zu der mehrere Gebäude gehören, bis sie renoviert ist. Aber von Müll, Unrat und dem gröbsten Gehölz ist sie schon mal befreit. Foto: Bents Christina

Von Christina Bents

Das früher beliebte Ausflugslokal Hasborner Mühle, das am Zweibäche-Pfad liegt, hat in den vergangenen Jahren einen trostlosen Anblick geboten: Scheiben waren eingeschlagen, Müll und leere Flaschen lagen herum, Einrichtungsgegenstände zeigten Spuren von Vandalismus. Hecken und Sträucher wuchsen wild im Gelände und an den Mauerwerken.