Sitzung : Schulsanierung im Ausschuss

Salmtal Der Haupt- und Finanzausschuss der VG Wittlich-Land tagt am Dienstag, 23. Juni, um 17 Uhr in der Bürgerhalle Salmrohr. Die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf der Gemarkung Sehlem, Arbeiten an den Grundschulen Hupperath und Dreis sowie die Heizungsanlage für die Oestelbachhalle in Osann-Monzel werden Themen sein.