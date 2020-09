Sitzung : Hauptausschuss hat viel zu tun

Graach Der Haupt- und Umweltausschuss der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues tagt am Donnerstag, 17. September, um 18 Uhr in der Mattheiser-Halle in Graach. Themen sind unter anderem der Abschluss einer Elementarversicherung für kommunale Einrichtungen, die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues in Sachen Windenergie, Information über die Ergebnisse der landwirtschaftlichen und weinbaulichen Betroffenheitsanalyse im Plangebiet des Interkommunalen Gewerbegebietes (IKG) auf der Gemarkung Maring-Noviand, Informationen zum Gleichstellungsplan 2020; der Sachstand Sanierung Moselbad, die Änderung des Gesellschaftervertrages der Mosellandtouristik GmbH und die Änderung der Schiedsamtsbezirke „Bernkastel-Kues – Zeltingen-Rachtig“ und „Longkamp – Monzelfeld“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken