Jugendzentrum : Haus der Jugend und Jugendraum wieder geöffnet

Wittlich Nach langer Pause dürfen das Haus der Jugend in Wittlich und der Jugendraum in Bombogen am Dienstag, 2. Juni, die Türen für Kinder und Jugendliche wieder öffnen.



Im Haus der Jugend in Wittlich ist der offene Bereich täglich für zwei Gruppen für jeweils zehn Jugendliche zugänglich. Die Zeiten hierfür sind montags, mittwochs und freitags von 12 bis 14 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr. Dienstags und donnerstags werden themenspezifische Projekte angeboten. Die Zeiten dafür sind von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Die Nutzung der Angebote kann nur durch vorherige Anmeldung erfolgen.

Der Jugendraum in Bombogen ist montags bis freitags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Auch dort muss vorher eine Anmeldung erfolgen.

In beiden Einrichtungen ist der Besuch nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt. Für die Hand- und Flächenhygiene ist vor Ort gesorgt.

Die Angebote im Haus der Jugend und im Jugendraum, wie beispielsweise Tischtennis, Billard und Kicker sind nur mit Einschränkungen möglich. Die Abstandsregeln und Hygienevorschriften werden jugendgerecht umgesetzt, so dass der Offene Treff sowie auch die Kreativ-, Sport- und Musikangebote wieder Einzug in den Alltag der Kinder und Jugendlichen finden können.