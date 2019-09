Kino : Doku über das Leben Geflüchteter

Wittlich (red) In Kooperation mit dem Bund Deutscher Pfadfinder Rheinland-Pfalz, dem Haus der Jugend in Wittlich und des Migrationsfachdienstes des DRK-Kreisverbandes Bernkastel-Wittlich wird der Film „Seelen in Deutschland“ des syrischen Regisseurs Feras Maree am Freitag, 27. September, ab 19 Uhr im Haus der Jugend vorgestellt.

