Soziales : Haus St. Anton in Plein unter neuer Leitung

Plein/Aach Stefan Mathy vom Haus auf dem Wehrborn in Aach folgt auf den langjährigen Leiter Peter Unzen, der in den Ruhestand verabschiedet wurde.

() Das Jugendhilfezentrum Haus auf dem Wehrborn in Aach hat die Betriebsführung der Jugendhilfeeinrichtung Haus St. Anton in Plein übernommen. Das Pleiner Haus ist eine Einrichtung der Schwestern vom Guten Hirten. Hans-Peter Unzen, der das Haus St. Anton seit 2011 geleitet und maßgeblich geprägt hat, wurde im Januar in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger ist Stefan Mathy, Kaufmännischer Direktor des Hauses auf dem Wehrborn, der nun im Zuge der Betriebsführung als Einrichtungsleiter tätig ist. „Ich freue mich, dass wir nach der Eröffnung unserer Tagesgruppe im Haus St. Anton 2018 nun unsere Kooperation mit den Schwestern vom Guten Hirten vertiefen und so partnerschaftlich weiterführen können“, sagt der Kaufmännische Direktor.

Die Kongregation der Schwestern vom Guten Hirten ist 1835 in Frankreich gegründet worden. Sie hat ihren Ursprung im Orden „Unserer Frau von der Liebe“, der durch die Initiative des französischen Volksmissionars Jean Eudes (1601-1680) entstand. Nach der französischen Revolution breitete sie sich unter der Leitung der Generaloberin Schwester Maria Euphrasia Pelletier (1796-1868) in Europa und in Übersee aus. 1840 wurde die erste Niederlassung in Deutschland gegründet: das Haus vom Guten Hirten in München. Schwester Maria Euphrasia starb am 24. April 1868 in Angers und wurde 1940 von Papst Pius XII. heiliggesprochen. Zu ihrem 150. Auferstehungstag feierte der Orden am 24. April 2018 ein großes Jubiläum, das auch in der Einrichtung in Plein gefeiert wurde.