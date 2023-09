Bausendorfer Praxis schließt Was Hausarzt Dr. Knick nach 46 Dienstjahren über Leben und Tod sagt

Er hat viele Menschen sterben sehen. Verzweifeln sehen. Und, ein Glück, auch heilen sehen. 1977 eröffnete Dr. Ernst Georg Knick seine Hausarztpraxis in Bausendorf. In diesem Jahr wird er sie schließen. Vieles hat sich gewandelt, vieles hat er erlebt in diesen 46 Jahren. Nun ist er 77 Jahre alt – und zweifelsohne einer der dienstältesten Mediziner in der Region. Zeit für ihn, die Tür hinter sich zu schließen. Am 22. Dezember ist es soweit.