Finanzen : Die fetten Jahre sind vorbei

Wittlich Weniger Einnahmen, mehr Ausgaben und höhere Schulden: Die Pandemie hinterlässt deutliche Spuren im Haushalt der Kreisstadt Wittlich. Zur Finanzierung gewaltiger Investitionsprojekte müssen große Kredite aufgenommen werden.

Als großer Industrie- und Gewerbestandort in der Region ist man bei der Stadt Wittlich an hohe Einnahmen bei der Gewerbesteuer gewöhnt. Vor allem die Erträge aus dieser Taxe haben in den zurückliegenden Haushaltsjahren zu ausgeglichenen Haushalten geführt. Deshalb wird die Säubrennerstadt die Corona-Krise finanziell hart zu spüren bekommen – und das bei geplanten Großprojekten wie dem Neubau des Vitelliusbads und dem Zehn-Millionen-Projekt zum Bau des Mehrgenerationenhauses, einer Kita und dem Haus der Jugend unter einem Dach.