Kommunalpolitik : Haushalt in Bernkastel-Kues beschlossen – Viel Unterstützung für die Feuerwehr

Bernkastel-Kues Der Bernkastel-Kueser Bürgermeister hat im Verbandsgemeinderat über den letzten Haushalt seiner 20-jährigen Amtszeit abstimmen lassen. Die Verbindlichkeiten werden nach Jahren eines massiven Schuldenabbaus leicht steigen. Ein Redner sorgte für besondere Aufmerksamkeit.

Er zieht eine kleine persönliche Bilanz: In den 20 Jahren seiner Amtszeit hätten im VG-Rat Fairness und Respekt das Miteinander bestimmt. „Man hat mir großes Vertrauen entgegengebracht. Ich bin sicher, dass es mit meinem Nachfolger Leo Wächter erfolgreich weitergehen wird“, sagt er. Über eine Entwicklung können er und die daran beteiligten Ratsmitglieder stolz sein. Von 2012 bis Ende 2019 sank die Verschuldung von 12,127 auf 7,685 Millionen Euro. Gleichwohl seien in dieser Zeit sieben Millionen Euro netto (ohne irgendwelche Zuschüsse) investiert worden, berichtet Hangert.

Investitionen : 1,874 Millionen Euro. Unter anderem für Feuerwehrfahrzeuge (Zeltingen-Rachtig, Mülheim) je 150 000 Euro, für die Sanierung des Feuerwehrhauses in Neumagen-Dhron 340 000 Euro, für die digitale Ausstattung der Grundschulen 226 500 Euro, für die Sanierung der Grundschulen in Wintrich, Veldenz und Wehlen insgesamt 745 000 Euro

„Die VG steht gut da“, sagt Nora Wippermann (CDU). Einziger Wehmustropfen sei die wegen der gesunkenen Steuerkraft-Messzahlen unumgängliche Erhöhung der VG-Umlage, die im Kreisvergleich aber immer noch sehr niedrig sei. Es sei ihre erste Haushaltsrede und Hangerts letzte. Der scheidende Verwaltungschef habe in den 20 Jahren seiner Amtszeit einige Herausforderungen gemeistert. An der Spitze die vor knapp acht Jahren umgesetzte Fusion mit drei Orten, Neumagen-Dhron, Piesport, Minheim, der ehemaligen VG Neumagen-Dhron. Dass die VG eine „Bildungshochburg“ sei, liege auch in hohem Maße an Hangerts Engagement.