Haushalt : Stadt Traben-Trarbach investiert in Kita Rappelkiste

Foto: TV/Winfried Simon

Traben-Trarbach In diesem Jahr wird vor allem der Neubau der Kindertagesstätte im Haushalt Traben-Trarbachs zu Buche schlagen. Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich erhöht.

Mit hohen Gewerbesteuereinnahmen und der Umsetzung der Zweitwohnsteuer kann Traben-Trarbach einen ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalt vorweisen. Wie Stadtbürgermeister Patrice Langer erläutert, kann die Stadt nun über eine freie Finanzspitze von 210.277 Euro verfügen, das Eigenkapital habe sich auf einen Betrag von 1.025.250 Euro erhöht.

Allein die Zweitwohnsteuer habe dabei zusätzliche Einnahmen von 50.000 Euro erzielt. Langer: „Jede Umwandlung von Zweit- zu Erstwohnsitz beschert uns obendrein Steuereinnahmen in Höhe von 1702,93 Euro“.

Dem stehen Kassenkredite von 2.267.283 Euro gegenüber. Langer rechnet mit einer partiellen Entschuldung durch das Land im Jahr 2023, die dann zirka 37 Prozent betragen könnte.

So können in diesem auch wichtige Ausgaben möglich sein. Dazu zählen, so Langer, vor allem der Neubau der Kita Rappelkiste, die Sanierung der Villa Böcking, in der das Mittelmoselmuseum beheimatet ist, und der Ausbau der innerörtlichen Straßen.

180.000 Euro für Kita-Neubau

Für den Neubau der Kita Rappelkiste seien zum Beispiel 180.000 Euro vorgesehen, für die Erschließung des zweiten und dritten Bauabschnitts des Neubaugebiets Königsberg sollen 244.000 Euro veranschlagt werden, 205.000 Euro zusätzlich werden für einen Wirtschaftsweg am Königsberg aufgewendet und 260.000 Euro sind für die Erneuerung der Sickerwasserpumpen nötig, von denen ein Teil die VG-Werke übernehmen werden.

„Wir werden unsere Stadt weiter zukunftsorientiert gestalten und als Wohn-, Gewerbe und als Tourismusstandort weiterentwickeln“, sagt Langer. Er lobt dabei auch die Zusage des Deutschen Jugendherbergwerks, die wegen Sanierungsstau geschlossene Jugendherberge der Stadt bis 2024 mit 4,5 Millionen Euro zu sanieren. Der Mosel-Wein-Nachtsmarkt sei zwar noch ein „zartes Pflänzchen“, aber er habe sich nach zwei Jahren Pause gut entwickelt. Dafür seien die derzeit damit verbundenen Parkplatzprobleme hinzunehmen, die ja gerade mal an sechs Wochenenden aufschlagen, so Langer.

Sarah Haussmann von der CDU/FDP-Fraktion lobt den Zuzug von Menschen, die das Neubaugebiet Königsberg angelockt habe. Immerhin würden nun inzwischen 80 Personen mehr als 2021 in Traben-Trarbach leben. Sie erinnert auch an die zahlreichen Möglichkeiten der Bürger, sich zu betiligen, so zum Beispiel beim Hochwasser- und Starkregenkonzept oder beim Zukunfts-Check Dorf. Gerd Huesgen von der SPD betont die Bedeutung des Umzugs der Kita Rappelkiste in das vorübergehende Quartier im Schulzentrum Traben und die Einrichtung eines Wasserspielplatzes in 2023. Zudem sei es wichtig, die Gästecard einzuführen.