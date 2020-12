Sitzung : Haushalt und Kita im Stadtrat

Traben-Trarbach Die Sanierung der Grevenburg und die Parkraumbewirtschaftung sind zwei Themen der nächsten Sitzung des Stadtrates Traben-Trarbach am Dienstag, 15. Dezember, 18 Uhr, in der Lorettahalle. Außerdem auf der Tagesordnung: der Forstwirtschaftsplan 2021, die Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung des Dorfgemeinschaftshaus Wolf, der Aufruf von Grabstätten auf dem Friedhof Wolf, der Abriss und Neubau der Kindertagesstätte „Rappelkiste“ in Trarbach, das Thema Quartierskonzepte und Sanierungsmanager.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken