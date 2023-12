Herausforderung für VG-Haushalt Thalfanger Dörfern droht höhere Umlage

Den Haushaltsplan in einer Kommune wie der Verbandsgemeinde (VG) Thalfang aufzustellen sei eine sportliche Herausforderung. So drückte es Bürgermeisterin Vera Höfner jüngst in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses aus. Die positive Nachricht für das Jahr 2024: Die Verschuldung der VG wird voraussichtlich massiv sinken.