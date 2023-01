Finanzen : Ein Thalfanger VG-Haushalt voller Besonderheiten – Warum das Personal wächst und 600.000 Euro eingespart werden müssen

Thalfang Ein hohes Defizit bahnt sich im kommenden Haushalt der Verbandsgemeinde Thalfang an. Das liegt auch daran, dass nach einer offiziellen Prüfung beim Personal aufgestockt werden soll. Die Verwaltung hat aber einen Vorschlag, wie sie das Minus von etwa 600.000 Euro verhindern will.

Mehr als drei Stunden dauern am Dienstagabend die Vorberatungen zum Haushalt der Verbandsgemeinde (VG) Thalfang. Aus gutem Grund. Denn laut dem präsentierten Entwurf würde im Ergebnis ein Minus von rund 617.000 Euro drohen. Gemeinsam mit der Verwaltung tauchen die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses daher tief ein ins Zahlenwerk, um Sparpotenziale zu finden – was auch gelingt.

Ausschuss diskutiert über Investitionen in Tourismus und Brandschutz

Zunächst erläutern VG-Büroleiter Darius Schürmann und die aus der Elternzeit zurückgekehrte Anna-Katharina Ebel zahlreiche Besonderheiten des Plans für 2023. Die erste Debatte entzündet sich an der Frage, ob die Beteiligung am Projekt Bike-Region Hunsrück-Nahe fortgesetzt werden soll. Dort läuft die Leaderförderung für neue Radtourismus-Strecken bald aus. „Wir müssen entscheiden, ob wir weiter mitmachen“, erklärt Bürgermeisterin Vera Höfner (CDU).

Der Erste Beigeordnete Detlef Jochem (SPD) stellt fest, dass die VG insgesamt in touristische Beteiligungen viel investiere, selbst daraus aber kaum Einnahmen generiere. Man müsse sich fragen, „ob wir uns den Luxus noch leisten können“. Nach längerer Diskussion sind sich die Ausschussmitglieder jedoch einig, dass Zuwendungen etwa für die Urlaubsregion Thalfang am Erbeskopf für die Region sehr wertvoll und unverzichtbar seien. „Wir müssen aber bei neuen Dingen aufpassen und etwas abbauen, ohne den Tourismus zu schwächen“, mahnt Winfried Welter (CDU).

Länger debattiert wird auch über die geplanten Investitionen (rund eine Million Euro). Ein großer Teil davon soll in den Brandschutz fließen – in Ausrüstung, Häuser und neue Fahrzeuge. Man habe dem Fahrzeugkonzept zwar im VG-Rat zugestimmt, stellt Werner Breit (FDP) fest. Bei den vorliegenden Zahlen komme er nun aber „doch ins Grübeln, ob man nicht die Beschaffung zeitlich etwas mehr strecken könnte“.

Prüfergebnis: Bedarf für 7,8 Stellen mehr in der Thalfanger Verwaltung

Auffällig am Haushalt 2023 ist der Stellenplan. Laut Büroleiter Schürmann hat eine offizielle Prüfung durch die Kommunalaufsicht einen höheren Personalbedarf ergeben. Nach internen Umstrukturierungen komme die Verwaltung auf ein Plus von 7,8 Stellen – einige davon allerdings befristet. Verstärkung soll es vor allem im Bauamt geben.

Dieser Zuwachs habe ihn zunächst „ehrlich erschlagen“, sagt Werner Breit. Für eine VG mit 7500 Einwohnern sei diese Personalstärke (insgesamt 55 mit Außenstellen) „schon ein Hammer“. „Wir waren vom Ergebnis auch überrascht“, räumt Höfner ein. Es resultiere neben der Aufarbeitung aus den Vorjahren aber auch aus neuen Aufgaben für die Verwaltung. Laut Büroleiter wurden intern Synergien geprüft, der Stellenplan schöpfe daher nicht in Gänze aus, was die Prüfung empfehle.

Sparvorschlag: So will die Thalfanger Verwaltung den Haushalt ausgleichen

Für die Verwaltung sei klar gewesen, dass man mit dem 600.000-Euro-Defizit nicht in die Haushaltssitzung des VG-Rats in zwei Wochen gehen wolle, sagt Höfner. Ein ausgeglichener Haushalt sei zudem eine Bedingung, um als Kommune für die vom Land beschlossene Teil-Übernahme von Krediten infrage zu kommen – für die hochverschuldete VG ein Muss.

Daher erläutert Büroleiter Schürmann einen Sparvorschlag. Der beinhaltet den Verzicht auf die bislang zusätzlich erhobene Sonderumlage für die Grundschulen in VG-Trägerschaft. Geben soll es nur noch eine allgemeine Umlage, die alle 21 Ortsgemeinden an die VG zahlen. Hebe man diese leicht an auf 43 Prozent, schrumpfe das Defizit auf etwa 369.000 Euro. Durch weitere rechnerische Kniffe, das Zurückstellen eines Rathaus-Umbaus (40.000 Euro), diverser Arbeiten im Hallenbad (17.500 Euro), eines Teils der Bodensanierung in der Grundschule Heidenburg (30.000 Euro) und den Verzicht auf einen hauptamtlichen Gerätewart (50.000 Euro) wäre laut Büroleiter ein „Haushaltsausgleich mit ein paar unangenehmen Einschnitten möglich“. Der Ausschuss empfiehlt schließlich, bei zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung, mit diesem Vorschlag in die Haushaltsdebatte im VG-Rat zu gehen.