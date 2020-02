Kommunalpolitik : Die Schulden steigen weiter an

Thalfang Sprecher im Verbandsgemeinderat Thalfang fordern den Kreis auf, die Trägerschaft für die Realschule plus zu übernehmen.

Wie entlastet man in einer hoch verschuldeten Kommune einen defizitären Haushalt? Mit dieser Frage haben sich im Verbandsgemeinderat Thalfang am Erbeskopf die Fraktionssprecher der Parteien und Gruppierungen während der Haushaltsberatungen für 2020 auseinandergesetzt. Dabei ist die Situation besser als in den Vorjahren. Denn der Ergebnishaushalt, in dem buchhalterische Faktoren wie Abschreibungen berücksichtigt sind, weist nur ein Minus von 141 763 Euro auf statt wie im Vorjahr 793 357 Euro. Die Investitionen in Höhe von 11,7 Millionen Euro, von denen große Posten in den Brandschutz und in die Ausstattung des Rathauses fließen, müssen komplett mit Investitionskrediten in Höhe von 950 606 Euro finanziert werden. Doch sehen die Fraktionssprecher diese als Pflicht. Bei der Suche nach Lösungen, die Situation zu verbessern, sind sich alle einig: Der Landkreis muss die Trägerschaft der Realschule plus übernehmen.