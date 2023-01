So war 2022, so wird 2023 : Immobilienmarkt im Kreis Bernkastel-Wittlich: Angebot, Nachfrage, Preise für den Hauskauf

So war 2022, so wird 2023

Wittlich/Bitburg/Daun Die Zinsen für Immobilienkredite sind im vergangenen Jahr gestiegen, die Preise dafür nicht mehr ganz so stark wie zuvor. Wie hat sich der Immobilienmarkt in der Region entwickelt? Und wie sehen die Prognosen für die kommenden Monate aus? Ein Überblick.

Wie hat sich die Nachfrage 2022 entwickelt?

Preise stagnieren, Zinsen steigen – Was steckt hinter den aktuellen Entwicklungen am Immobilienmarkt?

Welche Immobilien wurden und werden besonders nachgefragt?

Weiterhin herrsche starkes Interesse für gepflegte Anwesen in guten Lagen mit guter Infrastruktur. „Im Hinblick auf die derzeitige energiepolitische Situation sind alle Objekte mit innovativer Heiztechnik im Markt besonders nachgefragt“, erklärt Norbert Schmitz außerdem. Peter Bastgen berichtet, das klassische Einfamilienhaus werde immer nachgefragt – „aber da ist der Markt in Wittlich sowieso größtenteils ausgetrocknet“, sagt er.

Wie haben sich Angebot und Preis entwickelt?

Wie ist der Ausblick auf den Immobilienmarkt 2023?

So viel zum Jahr 2022 – wie könnte es auf dem Immobilienmarkt in der Region weitergehen? Norbert Schmitz sagt, es werde künftig weiterhin einen Markt für Neubauten und Immobilienverkäufe geben – „spätestens, wenn die Teilnehmer auf beiden Marktseiten die Veränderungen realisiert haben und sich zu Zugeständnissen in beide Richtungen arrangieren“, meint er. „Der Wunsch der Menschen nach eigenem Wohnraum bleibt ungebrochen hoch. Allerdings werden die Nachfrager künftig noch mehr ihren Fokus auf die Lage und insbesondere den energetischen Standard der Immobilie legen.“

Peter Bastgen beobachtet eine weitere Entwicklung: Einige Menschen schieben ihren Traum vom Eigenheim aufgrund der gestiegenen Zinsen auf. Sie mieten stattdessen. In diesem Bereich werde die Nachfrage vermutlich steigen, sagt er. Von dieser Entwicklung wird nicht nur im Kreis Bernkastel-Wittlich, sondern in ganz Deutschland ausgegangen: Wie die Deutsche Presse-Agentur kürzlich berichtete , wird eine höhere Nachfrage im Mietbereich sowie damit verbundene höhere Mieten bundesweit beobachtet und erwartet.

Blick über den Tellerrand: Wie ist es im Eifelkreis und der Vulkaneifel?

In den Kreisen Eifel und Vulkaneifel machen sich die gestiegenen Zinsen ebenfalls bemerkbar. So berichtet beispielsweise Hubert Franzen von Immobilien Franzen (Bitburg und Umgebung) von einer geringeren Nachfrage vor allem bei teureren Immobilien, dafür werden gebrauchte Objekte stärker nachgefragt. Jonathan Agneessens von der Jonathan Agneessens Immobilien GmbH in Gerolstein sagt, das gepflegte, ruhig gelegene, freistehende Wohnhaus sei nach wie vor ein Verkaufsschlager. Die Preise stagnieren derzeit in beiden Kreisen.