Personalie : Hausmeister nach 34 Jahren in den Ruhestand verabschiedet

Hausmeister nach 34 Jahren in den Ruhestand verabschiedet

Morbach (red) Der Hausmeister der IGS-Morbach, Franz Hemm, tritt nach 34 Jahren Dienstzeit den Ruhestand an. Die Verabschiedung wurde im Kreis der Lehrkräfte, der Kollegen, der Schulleitung und der Familienmitglieder gefeiert.

Auch Landrat Gregor Eibes verabschiedete den langjährigen Angestellten der Kreisverwaltung. Der ausgebildete Elektroinstallateur begann seine Arbeit 1986 an der damaligen Realschule Morbach. Während Träger, Schulformen und Schulleiter wechselten, blieb Hemm seiner Tätigkeit treu. Schulleiter Peter Geisenhainer stellte in seiner Rede nochmals heraus, dass Franz Hemm mit seiner Schaffensfreude, dem Humor, dem stark ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und seiner Ordnungsliebe in den letzten Jahrzehnten ein unverzichtbarer Teil der Schulgemeinschaft gewesen sei. Foto von links: Peter Geisenhainer, kommissarischer Schulleiter IGS-Morbach, Franz Hemm, Landrat Gregor Eibes, Vertreterin des Personalrates Ulrike Klein-Merten.