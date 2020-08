Straße gesperrt : Hauswand droht zu stürzen: THW reißt Gebäude in Reil ab (Update)

Reil Eine Hauswand drohte am Mittwoch in Reil einzustürzen. Am Ende musste das Haus komplett abgerissen werden.

Die Hauswand eines Nebengebäudes in der Reiler Bergstraße droht auf die Straße zu stürzen. Darüber wurde die Polizeiinspektion am Mittwochvormittag informiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass sich eine Seitenwand des Anwesens aus unbekannten Gründen gelöst hatte. Die Straßenmeisterei richtete eine großräumige Umleitung ein. Die Bergstraße in Reil ist daher für den Verkehr komplett gesperrt. Behördenvertreter entschieden in Absprache mit dem Hauseigentümer, dass das Anwesen sofort abgerissen werden muss. Am Nachmittag rückten das Technische Hilfswerk Wittlich und Saarburg an. Für den großen Bagger stellten die 100 Jahre alten Mauern kein Problem dar. In kurzer Zeit waren Dachgeschoss und erster Stock abgerissen. Die Durchgangsstraße durch Reil musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.