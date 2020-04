Blaulicht : Hecke und Holzstapel brennen

Hetzerath Feuer in Hetzerath: Kurz vor Mittag kam es am Ostermontag im Straßenzug „Erlenring“ in Hetzerath zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Hetzerath. Nach Abgaben der Polizei sei unbeabsichtigt eine Thujahecke in Brand geraten war.



