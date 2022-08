Neuwahl : Heidenburg braucht bald einen neuen Gemeindechef - Peter Kolz gibt sein Amt ab

Heidenburg Der Heidenburger Ortschef Peter Kolz tritt aus persönlichen Gründen von seinem Amt zurück. Für die Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin hat der Gemeinderat bereits einen Terminvorschlag.

Im Hunsrückort Heidenburg werden die Einwohner voraussichtlich noch vor Jahresende an die Wahlurne gerufen. Denn wie vor kurzem in einer Sitzung des Gemeinderats bekannt wurde, wird Ortsbürgermeister Peter Kolz das Ehrenamt nur noch bis zum 31. August ausüben. „Mein Amt als Bürgermeister der Ortsgemeinde Heidenburg musste ich leider aus persönlichen Gründen aufgeben“, erklärt Kolz dazu noch vor der Ratssitzung auf TV-Nachfrage. Näher ins Detail gehen möchte er ggenüber der Presse nicht.

Kolz war erst bei der vergangenen Kommunalwahl im Mai 2019 in das Amt gewählt worden. Für die Ortsgemeinde bedeutet sein überraschender Rückzug, das dort die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für Kolz beginnt. Erste Weichen dafür hat der Heidenburger Gemeinderat bereits gestellt. Laut Auskunft von Vera Höfner, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang, hat das Ortsgremium Sonntag, 6. November, als Termin für die Wahl eines neuen Ortsbürgermeisters oder einer Ortsbürgermeisterin vorgeschlagen. Diesen Vorschlag werde nun zunächst die Kreisverwaltung in Wittlich prüfen, die den endgültigen Wahltermin festlege. Falls es bei dem 6. November bleibe und sich mehr als zwei Kandidatinnen oder Kandidaten meldeten, falle eine mögliche Stichwahl dann auf den 20. November, teilte Höfner mit.

Bewerbungen für das oberste Ehrenamt in Heidenburg können laut Gemeindeordnung bis sechs Wochen vor dem Wahltermin eingereicht werden – möglicherweise also bis Mitte September. Wer als Ortsbürgermeisterin oder Ortsbürgermeister kandidieren möchte, muss mindestens schon seit drei Monaten in der Gemeinde leben, das 23. Lebensjahr vollendet haben und europäischer Staatsbürger sein.

Inklusive Heidenburg sind in der VG Thalfang dann ab Ende August zwei Ortsbürgermeister-Posten nicht besetzt. Denn auch in Breit läuft nach dem unerwarteten Rücktritt der Ortsbürgermeisterin im März die Suche nach einer Nachfolgerin beziehungsweise einem Nachfolger. Dort hatte der Rat eine Neuwahl für den 3. Juli ins Auge gefasst, die allerdings ausfiel, weil sich bis Fristablauf keine Bewerber gemeldet hatten. Nun ist der Gemeinderat am Zug. Ein erster Anlauf am 21. Juni scheiterte, weil es im Rat keine Wahlvorschläge gegeben hatte.