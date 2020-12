Dorfentwicklung : Schnelle Lösungen sind gefragt

Heidenburg Der Heidenburger Gemeinderat sucht einen kurz entschlossenen Verein oder eine Privatperson, die den Bäckerladen für eine Übergangszeit weiterführt. Langfristig soll ein Trägerverein einen Dorfladen betreiben.

Wie schließt man eine plötzlich entstandene Lücke, und das möglichst schnell? Mit dieser Frage hat sich der Heidenburger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befasst. Denn bisher verfügte der rund 700 Einwohner zählende Ort mit Helmut und Anita Schander über ein Ehepaar, das die Bewohner des Dorfes mit frischen Backwaren und weiteren Grundnahrungsmitteln versorgte.

Doch da sich die beiden in den Ruhestand zurückziehen, ist am 13. Dezember Schluss (der TV berichtete). „Wie können wir weitermachen und damit das Dorf attraktiv halten“, fragt Ortsbürgermeister Peter Kolz die Ratsmitglieder. Denn die sozialen Treffpunkte in den Ortschaften wie Vereine und Gastronomie würden immer weniger, hebt er eine wichtige Funktion des Bäckerladens hervor.