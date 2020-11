Handwerk : Ab Dezember bleibt der Ofen aus

Heidenburg Die Heidenburger Bäckerei Schander schließt nach 25 Jahren. Es wurde kein Nachfolger gefunden.

Positive Nachrichten gab es immer wieder. So etwa als die Bäckerei ihr Angebot um Grundnahrungsmittel ergänzte, nachdem der Dorfladen schloss. Oder vor zwei Jahren, als die Bäckerei Schander mit dem Landesehrenpreis im Bäckerhandwerk ausgezeichnet wurde. Doch das ist nun Geschichte. Am 13. Dezember, einem Sonntag, öffnet die Heidenburger Bäckerei zum letzten Mal ihre Türen. Fast auf den Tag genau 25 Jahre nach der Eröffnung am 11. Dezember 1995.

Denn da ist ja nicht nur die Backstube, in der Schander meistens alleine steht. Er sagt: „Jedes Gramm Teig geht durch meine Hände.“ Auch der Laden hält täglich, außer montags, all das bereit, was Kunden aus dem Ort wie aus der gesamten Verbandsgemeinde und sogar aus Trier schätzen. Inzwischen ist zwar nur noch vormittags geöffnet, aber das auch sonntags. Und das Verkaufsfahrzeug ist ebenfalls täglich unterwegs. Sieben Dörfer fährt es dreimal die Woche an und es steht auf dem Thalfanger Wochenmarkt. Außerdem werden Geschäfte in Malborn und Leiwen, Lokale und Veranstaltungen beliefert – und die Trierer Tafel. Sie bekommt seit Jahren alles, was übrigbleibt.