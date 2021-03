Kultur : Auf der Fährte des Architekten

Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach Über ein Jahr hat Heidrun Bernitt an einer Gesamtübersicht der Werke Bruno Möhrings gearbeitet.

Derzeit ist das daraus entstandene etwa 190 Seiten umfassende Werk im Verlag in Bearbeitung. Voraussichtlich im August soll der Band „Spurensuche“ in einer Auflage von 1000 Exemplaren erscheinen und im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt werden.

Auf rund 180 Seiten gibt Bernitt eine Gesamtübersicht über Möhrings Werke, soweit die jeweiligen Gebäude über den Denkmalschutz auch dem Architekten zugeordnet werden. „75 Prozent des Materials sind Bilder“, sagt sie. Während ihrer Recherche haben sich einige interessante Neuheiten über Möhring ergeben. Entwürfe, die nicht realisiert wurden sowie weitere Projekte sind noch bis zuletzt aufgetaucht, wie Ende Februar ein Friedhof in Bitterfeld/Sachsen-Anhalt.

Und auch einige seiner Objekte sind erst im Laufe von Bernitts Spurensuche bekannt geworden, besonders im heutigen Polen. Zwischen 1910 und 1920 sei vieles in Schlesien entstanden. „Wir haben gemerkt, dass viel mehr existiert als bisher bekannt war“, sagt sie.

Dabei biete Traben-Trarbach, wo Möhring um die Jahrhundertwende viele Gebäude plante und errichtete, eine Besonderheit. „Die Traben- Trarbacher Häuser tanzen aus der Reihe“, sagt sie. Denn nirgendwo sonst habe Möhring Gebäude so aufwendig gestaltet wie hier. An anderen Orten, wie Berlin und Oberhausen, habe er vielfach Einfamilienhäuser gebaut, meist zugeschnitten auf die Wünsche des jeweiligen Bauherrn.

Ausschlaggebend für die Popularität Möhrings könnte der Bau des Trarbacher Brückentors gewesen sein in Verbindung mit der Gestaltung eines Weinhauses auf der Weltausstellung in Paris, vermutet Bernitt. Diese Verbindung habe dafür gesorgt, dass Möhring an der Mosel bekannt wurde. „Ich glaube, ihm haben die Moselaner gefallen, weil sie experimentierfreudig waren“, sagt sie.