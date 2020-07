Tradition : Bruderschaftsmesse wird unter freiem Himmel gefeiert

Heidweiler Die traditionelle Bruderschaftsmesse in Heidweiler wird als Open-Air-Gottesdienst am Sonntag, 12. Juli, 10 Uhr, am „Bildchen“ gefeiert. Etwa 400 Meter von der Pfarrkirche entfernt steht der in Sandstein gehauene Bildstock mit einer Madonnabüste unter einer Linde.



