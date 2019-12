Kommunalpolitik : Heidweiler: Rat spricht über Etat

Heidweiler Der Ortsgemeinderat Heidweiler befasst sich am Dienstag, 17. Dezember, mit der Teilnahme an dem Projekt „Digitale Dörfer“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich. Außerdem geht es um den Haushalt und den Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2020. Die Sitzung beginnt mit einer Einwohnerfragestunde um 18 Uhr in der Heidelandhalle in Heidweiler.