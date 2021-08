Kino : Die wahre Heimat der „Heimat“ - Open-Air-Kino in der Morbacher Biergasse

Die wahre Heimat der „Heimat“ - Open-Air-Kino in der Morbacher Biergasse

Gut besucht, aber einige Sthle sind dennoch freigeblieben beim Open-Air-Kino in Morbach. Foto: Christoph Strouvelle

Morbach Die Heimat Europa Filmfestspiele haben in Morbach Station gemacht. Auch Regisseur Edgar Reitz war am Ort seiner Kindheit mit dabei.

Für viele Leute war das Open-Air-Kino in Morbach ein glücklicher Tag. Nicht nur für Olli Mäki, den finnischen Boxer, dem der Film des Abends gewidmet war, sondern offensichtlich auch für Edgar Reitz, dem aus Morbach stammenden Regisseur. Der 88-Jährige, der die Corona-Pause nach eigener Aussage genutzt hat, seine Autobiographie zu schreiben, war für die Vorführung extra aus München angereist. „Ich komme zu dem wunderbaren Platz, an dem ich Kind gewesen bin“, sagt er auf der Bühne in der Morbacher Biergasse gegenüber seinem Elternhaus.