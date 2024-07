Kröv Zum Auftakt des 70. Heimatfieber-Festes in Kröv wurde die bisherige Weinprinzessin Maren Moseler zur neuen Mosella gekrönt. Der Bezug zum Wein wurde ihr schon in frühester Kindheit durch die Weingüter ihres Großvaters und Onkels in Wolf mit in die Wiege gelegt.