Kleinkunst : Viel los im alten Museum

Bergweiler Lange Zeit lag das Heimatmuseum in Bergweiler in einer Art Dornröschenschlaf. Bei einem Varieté mit der Künstlergruppe Saalü kehrte wieder Leben ein.

Beim sogenannten Dorfcheck von Wolfgang Müller, Charla Drops und Mark Welte als – selbsternannte Dorfinspektoren nach Bergweiler gekommen – sind Bürger und Vereine gefragt. Und so laufen zwischen Tausenden von Exponaten des früheren Pfarrers Wax Mädchen der kleinen Garde umher, die zu Beginn des Abends ihren Auftritt auf der kleinen Bühne des Saals haben.

Bei dem Varieté geht es schließlich um das Dorf Bergweiler mit all seinen Facetten. Bürgermeister Horst Weber und der frühere Bürgermeister des Dorfes, Arnold Kaiser, stellen sich dem Interview und zeigen bei der Saal-Inspektion die Besonderheiten des Heimatmuseums. Weber beweist sich sogar als Dichter und trägt ein Gedicht vor, bei dem er im Vorfeld allerdings Unterstützung von Jutta Federkeil hatte.

Die große Funkengarde des Sportvereins kommt ebenfalls auf die Bühne, gefolgt vom Musikverein, der sich gemeinsam mit dem Wittlicher Blasorchester – in der Kunst des Musizierens auf kleinstem Raum übt. Zur Melodie von „California dreaming“ erklingt Bergweilers neue Dorfhymne.

Nach der Pause singen alle das „Bärschweilara Kampflied, zusammen mit den „Höllenhunden“, begleitet von Susi Baitinger an der Gitarre. Beim zweiten Interview sind nicht die Politiker, sondern die Bürger gefragt. Hans von Berendonk, Monika Könen und Johannes Weber erzählen vom Leben im Dorf, gewürzt mit kleinen Anekdoten. Viel Gelächter gibt es beim Film „History Investigators“, in dem der geplante Raub einer Marienstatue im Auftrag eines Mafia-Bosses vereitelt wird. Die Feuerwehr demonstriert eine Löschübung auf der Bühne, bei der Rasierschaum zum Einsatz kommt, was allerdings nicht allen im Saal gefällt.