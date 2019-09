Theater : Thalfang wird zur Varietébühne

Heimatvarieté „Saalü!“. Foto: Heimatvarieté „Saalü!“/Stephan Morgenstern

Thalfang (red) Das Heimatvarieté „Saalü!“ ist am Freitag, 13. September, ab 20 Uhr in der Festhalle in Thalfang zu Gast. Ob Thalfang nicht nur die beste Luft des Landes, sondern auch den höchsten Berg hat, ist nur eine der Fragen, die das Heimatvarieté stellen wird.

