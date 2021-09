Bundestagswahl : Mit konkreten Zielen auf dem Weg nach Berlin

Konz Für die Freien Wähler stellt sich Heinz-Alfred Wössner für das Direktmandat im Wahlkreis 200 Mosel/Rhein-Hunsrück zur Wahl. Seine politischen Ziele und Persönliches stellen wir vor.

Seine Motivation, zu den Freien Wählern zu gehen war die Chance, dass die kommunalen Interessen in der Politik wieder mehr wahrgenommen und die Politik wieder mehr von unten nach oben gemacht würde. „Deshalb habe ich mich im Laufe der Landtagswahlen entschlossen in die Partei einzutreten.“

Einen Platz auf der Landesliste habe er dabei nicht angestrebt, denn im Zuge seines Engagements war er bereit zu kandidieren, aber insbesondere für den direkten Kontakt mit den Bürgern. „Ich möchte in Berlin erreichen, dass die kommunalen Interessen im Bund wieder mehr in den Vordergrund gestellt werden“, erklärt er.

Um die Sorgen und Wünsche der Bürger von ihnen direkt zu erfahren, spricht er mit ihnen an der Haustür und ist in vielen Gemeinden des Wahlkreises vor Ort mit seiner Kandidatenkarte unterwegs. „Bei der Größe des Wahlkreises ist es leider unmöglich alle Wahlberechtigten zu erreichen. 30 000 direkt abgegebene Kandidatenkarten ermöglichen mir doch einen guten Überblick über den Wahlkreis,“ sagt er.

Eine Herausforderung sieht er darin, die Bürger politisch mitzunehmen. Mit Einhaltung der Wahlversprechen und Bürgernähe will er das umsetzen. „Zudem wird es eine große Aufgabe die Gesellschaft hin zur Klimaneutralität zu transformieren und dabei die Verteilungsgerechtigkeit zu lösen. Die Kommunen sind vor den Klimafolgen zu schützen und ihre Infrastruktur zu stärken.“ Die Landwirtschaft will er fördern und den Mittelstand stärken.

Ungeduld schätzt er als seine Schwäche ein. Erfahrung, die er in der Politik und auf seinen Reisen in andere Länder gemacht hat, sieht er als eine Stärke. „Dabei habe ich Erkenntnisse gewonnen, die auch für unsere Region nützlich sein können und die ich in Berlin einbringen möchte“, so der FWG Kandidat. Den Fraktionszwang kann er sich als Mitglied der Freien Wähler nur schwerlich vorstellen.