Kirmes : Heinzerath feiert Kirmes

Heinzerath (red) Die Kirmes in Heinzerath wird von Samstag 29. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, gefeiert. Los geht es am Samstag um 17 Uhr mit dem Fassanstich. Im Anschluss spielt die Band „Rock am Stock“ Rockmusik der 1960er bis 1980er Jahre.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken