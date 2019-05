Wittlich : Heiratspraktiken des orthodoxen Judentums

Wittlich (red) Das Emil-Frank-Institut und die Katholische Erwachsenenbildung im Dekanat Wittlich präsentieren cineastische Werke, die sich mit dem (ultra-)orthodoxen Judentum beschäftigen. Die letzte Vorführung findet am Dienstag, 21. Mai, ab 19 Uhr in der Stadtbücherei, Schlossstraße 10 in Wittlich statt.

